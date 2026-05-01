Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 13:40

В Псковской области ограничили связь и интернет из-за дронов в соседних регионах

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

В Псковской области временно ограничили работу мобильной связи и интернета. Причиной стала фиксация беспилотных летательных аппаратов в соседних регионах, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Max.

«Южные и восточные районы Псковской области — особое внимание!» — написал глава региона. Все оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Кондратьев: Новая воздушная атака на Туапсе обошлась без жертв
Кондратьев: Новая воздушная атака на Туапсе обошлась без жертв

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью средства ПВО сбили более 140 украинских дронов. Воздушные цели нейтрализовали над Азовским и Чёрным морями, а также над Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем и шестью областями — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar