В Псковской области ограничили связь и интернет из-за дронов в соседних регионах

В Псковской области временно ограничили работу мобильной связи и интернета. Причиной стала фиксация беспилотных летательных аппаратов в соседних регионах, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Max.

«Южные и восточные районы Псковской области — особое внимание!» — написал глава региона. Все оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью средства ПВО сбили более 140 украинских дронов. Воздушные цели нейтрализовали над Азовским и Чёрным морями, а также над Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем и шестью областями — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.