1 мая, 13:45

Потерянный «Оскар» режиссёра-иноагента Таланкина* нашёлся во Франкфурте

Обложка © ТАСС / АР / John Locher

Золотая статуэтка «Оскар», принадлежащая режиссёру Павлу Таланкину*, нашлась в Германии. Об этом сообщили DW в пресс-службе авиакомпании Lufthansa.

Награда находится в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Lufthansa принесла извинения хозяину статуэтки и готова её вернуть. Сейчас представители авиаперевозчика выясняют, остаётся ли сам Таланкин* во Франкфурте. Также проводится внутреннее расследование обстоятельств пропажи.

Продал Россию, мать и детей Голливуду: как предатель Павел Таланкин заработал на «Оскаре»

Напомним, награда исчезла во время перелёта режиссёра из Нью-Йорка в Германию. По словам коллеги Таланкина*, продюсера Дэвида Боренштейна, перед вылетом из аэропорта имени Кеннеди сотрудники американских служб безопасности потребовали сдать статуэтку в багаж, посчитав её потенциально опасным предметом.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Александра Мышляева
