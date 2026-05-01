Потерянный «Оскар» режиссёра-иноагента Таланкина* нашёлся во Франкфурте

Золотая статуэтка «Оскар», принадлежащая режиссёру Павлу Таланкину*, нашлась в Германии. Об этом сообщили DW в пресс-службе авиакомпании Lufthansa.

Награда находится в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Lufthansa принесла извинения хозяину статуэтки и готова её вернуть. Сейчас представители авиаперевозчика выясняют, остаётся ли сам Таланкин* во Франкфурте. Также проводится внутреннее расследование обстоятельств пропажи.

Напомним, награда исчезла во время перелёта режиссёра из Нью-Йорка в Германию. По словам коллеги Таланкина*, продюсера Дэвида Боренштейна, перед вылетом из аэропорта имени Кеннеди сотрудники американских служб безопасности потребовали сдать статуэтку в багаж, посчитав её потенциально опасным предметом.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.