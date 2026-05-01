Инфантино попытался помирить Израиль и Палестину, но внезапно получил поцелуй

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попытался примирить представителей футбольных ассоциаций Палестины и Израиля на 76-м конгрессе организации в Ванкувере, однако это привело к политическому скандалу. Мероприятие транслировалось в прямом эфире в четверг.

В ходе конгресса Инфантино предложил главе Палестинской футбольной ассоциации (PFA) Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации (IFA) Басиму Шейху Сулиману подняться на сцену и сделать совместное фото. Раджуб отказался.

Тогда глава ФИФА с трибуны призвал стороны работать вместе «ради детей» и пожать друг другу руки. Однако представитель Палестины снова отказался, пожал руку только самому Инфантино, поцеловал его в щеку и покинул сцену.

Позже Раджуб объяснил журналистам, что отказался от рукопожатия с израильтянином, поскольку считает неправильным пожимать руку тому, кто представляет «фашистское и расистское правительство» и защищает его.

Напомним, на конгрессе в канадском Ванкувере Джанни Инфантино объявил, что будет бороться за переизбрание, назвав для себя это решение честью и пообещав подойти к нему со смирением. Функционер уточнил, что кампания по выдвижению кандидатов стартует 30 апреля, исказал о намерении войти в число претендентов на пост президента организации.