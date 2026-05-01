В Дании уже 38 дней не могут сформировать правительство после выборов

В Дании уже больше месяца не могут сформировать новое правительство после мартовских выборов. Голосование прошло 24 марта, явка составила 84% — это самый низкий показатель с 1990 года. Социал-демократы победили с 21,8% голосов, но ни один из кандидатов в премьеры не набрал достаточно поддержки, чтобы создать правительство. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

На текущий момент прошло 38 дней с момента выборов. Для сравнения: самые долгие переговоры в современной истории Дании были в 2022 году — они длились 45 дней, и тогда правительство в итоге возглавила Метте Фредериксен (она же ведёт переговоры и сейчас). Предыдущий рекорд был в 1975 году — 36 дней, но нынешние переговоры уже его побили.

«Конечно, по-прежнему идут сложные обсуждения, которые ещё не закончены, в том числе по экономике. А можно ли достичь политического согласия, я, честно говоря, не знаю», — заявила Фредериксен.

Она напомнила, что в парламент прошли 12 партий. Многие из них хотят попасть в правительство, «только не друг с другом».

Она также признала, что её предложение ввести налог на имущество для богатых граждан не нашло поддержки у других партий, и реализовать его не выйдет. Эту идею Фредериксен выдвинула в конце февраля, когда рейтинги её партии перед выборами упали. Налог на имущество для состоятельных был отменён в Дании ещё в конце прошлого века.

Ранее в нескольких израильских городах прошли акции протеста против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Тель-Авиве демонстранты праздновали поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который считался одним из союзников Нетаньяху. Около 250 человек прошли маршем от посольства Венгрии к площади у театра Хабима в центре столицы, где присоединились к антиправительственному митингу. Всего в акции участвовали больше двух тысяч человек.