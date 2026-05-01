1 мая, 14:11

Пентагон договорился с ведущими разработчиками о применении технологий ИИ в бою

Здание министерства обороны США с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / burakyalcin

Американское военное ведомство объявило о достижении соглашения с ведущими IT-гигантами страны. Компании предоставят свои передовые наработки в сфере искусственного интеллекта для реальных боевых задач. Партнёрами стали семь корпораций: SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services.

Их технологии будут интегрированы в засекреченные сети военного ведомства. ИИ планируют использовать для ведения разведки, непосредственного участия в боевых действиях и оптимизации работы Пентагона в целом.

Особо подчёркивается, что Минобороны США намерено выстроить такую инфраструктуру, которая исключит возможность поставщиков самостоятельно ограничивать доступ заказчика к своим системам.

Интересно, что этому соглашению предшествовал разрыв с компанией Anthropic, которую военные объявили «угрозой цепочкам поставок». Конфликт возник после того, как руководство Anthropic отказалось дать добро на использование их ИИ «во всех законных целях». Фирма настаивала на двух запретах: не задействовать их технологии для тотальной слежки внутри страны и не создавать на их базе автономных боевых роботов-убийц.

Ранее в ходе судебных слушаний по иску Маска к OpenAI прозвучало неожиданное заявление: миллиардер сравнил бесконтрольный ИИ с «Терминатором» — по его словам, это может привести к исчезновению человечества. Маск также рассказал, что в 2015 году обсуждал с Альтманом защиту нейросетей «от плохих парней», но после спора с Ларри Пейджем (который назвал его «человекоцентристом») его опасения лишь усилились.

Александра Мышляева
