В бюджете Пентагона на 2027 год не нашлось денег для Украины

Исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст дал понять, что в их бюджете на 2027 финансовый год не планируется выделять новые деньги на военную помощь Украине. Он сказал это в Сенате, когда один из сенаторов спросил его, есть ли в проекте бюджета Пентагона упоминание о помощи Киеву.

«Да, это так. В этом бюджете не предусмотрено финансирования для (инициативы по военной помощи Киеву) USAI», — ответил Херст.

А ранее чиновника Пентагона Эндрю Хагга отправили в административный отпуск после публикации видео, на котором он говорит о хищениях американской помощи Украине. Он в приватной беседе, попавшей на скрытую камеру, обвинил Украину в масштабном хищении ещё со времён президентства Барака Обамы. Пентагон подтвердил, что чиновника отправили в административный отпуск на время проверки.