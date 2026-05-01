Ежедневное потребление молока на 17% снижает риск онкологии, заявил врач

Отказ от молочных продуктов или сокращение их доли в рационе может быть связан с повышенным риском рака кишечника у молодых людей. Об этом рассказала врач общей практики Рупа Пармер, пишет британский таблоид Daily Mail.

По её словам, всё больше людей переходят на растительные альтернативы и исключают молоко. Это может приводить к недостатку кальция — важного элемента для защиты кишечника. Специалист сослалась на исследование Оксфордского университета, где изучили питание более 542 тысяч женщин.

Наблюдение показало заметную связь между потреблением молочных продуктов и риском онкологии. Выяснилось, что ежедневное употребление молока снижает вероятность заболевания примерно на 17%. В целом продукты с высоким содержанием кальция, включая йогурт, уменьшали риск на 16% при длительном наблюдении.

Механизм, как объяснила Пармер, связан с действием кальция. В толстом кишечнике он связывает желчные и свободные жирные кислоты, уменьшая их потенциально вредное воздействие на слизистую. При этом не все молочные продукты дают такой эффект. Сыр и мороженое не показали аналогичной связи со снижением вероятности болезни.

Врач подчеркнула, что прямая причинно-следственная связь пока окончательно не доказана. Однако сама тенденция, по её словам, вызывает обеспокоенность.

Ранее россиян предупрелили: хорошее самочувствие и отсутствие симптомов — не повод отказываться от чек-апа на предмет онкологии. По словам врача, на начальных стадиях рак коварен и никак себя не проявляет.