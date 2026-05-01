Появились кадры с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Усинске
Обложка © Северо-Западная транспортная прокуратура
Северо-Западная транспортная прокуратура показала кадры с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Республике Коми. Инцидент произошёл около 15:45 в черте города Усинска. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ельцовка».
Печорская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров. Обстоятельства жёсткой посадки, включая возможные причины и состояние находящихся на борту, в настоящее время устанавливаются.
Напомним, пассажирский вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку при попытке взлёта в Усинске, завалившись на бок. В результате пострадали восемь вахтовиков из 24 находившихся на борту. На месте работают спасатели.
