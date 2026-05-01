Появились кадры с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Усинске

Северо-Западная транспортная прокуратура показала кадры с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Республике Коми. Инцидент произошёл около 15:45 в черте города Усинска. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ельцовка».

Печорская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров. Обстоятельства жёсткой посадки, включая возможные причины и состояние находящихся на борту, в настоящее время устанавливаются.