1 мая, 14:45

Москвичка отсудила у бывшего 22 квартиры и развела на 3,5 млн через фейк-аккаунт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Москве 57-летняя риелтор Виктория В., получившая при разводе с владельцем геологоразведочной компании Андреем В. более 20 объектов недвижимости, решила выжать из бывшего мужа всё до копейки и организовала схему с фейковым телеграм-аккаунтом. Об этом сообщает Mash.

Несколько лет назад супруги развелись, женщина отсудила у бизнесмена два десятка с лишним квартир и помещений. Однако ей показалось мало. Вместе с юристом она разработала план мести.

В январе 2026 года пара создала поддельный аккаунт в Telegram от имени бывшего партнёра компании Андрея и начала присылать бизнесмену чеки на оплату оборудования для контрагентов. Мужчина, не заподозрив подвоха, перевёл в общей сложности 3,4 миллиона рублей частями в разные банки на счета ИП и фирм. Деньги в итоге оказались у экс-супруги и её адвоката.

Сама Виктория, по данным канала, работает риелтором, владеет квартирами в Савёловском и Никулинском районах столицы и регулярно не платит за коммунальные услуги. Сейчас у неё проходят обыски. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы. В афере, предположительно, замешана и 33-летняя дочь Андрея Лолита.

Юристы хотели «развести» москвичку на деньги, но сами попали на 250 тысяч
Юристы хотели «развести» москвичку на деньги, но сами попали на 250 тысяч

Ранее Life.ru рассказывал, как телефонные мошенники похитили у двух москвичек — 80-летней пенсионерки и её взрослой дочери — почти 40 миллионов рублей. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 39,7 миллиона рублей.

Юрий Лысенко
