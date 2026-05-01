Москвичка отсудила у бывшего 22 квартиры и развела на 3,5 млн через фейк-аккаунт

В Москве 57-летняя риелтор Виктория В., получившая при разводе с владельцем геологоразведочной компании Андреем В. более 20 объектов недвижимости, решила выжать из бывшего мужа всё до копейки и организовала схему с фейковым телеграм-аккаунтом. Об этом сообщает Mash.

Несколько лет назад супруги развелись, женщина отсудила у бизнесмена два десятка с лишним квартир и помещений. Однако ей показалось мало. Вместе с юристом она разработала план мести.

В январе 2026 года пара создала поддельный аккаунт в Telegram от имени бывшего партнёра компании Андрея и начала присылать бизнесмену чеки на оплату оборудования для контрагентов. Мужчина, не заподозрив подвоха, перевёл в общей сложности 3,4 миллиона рублей частями в разные банки на счета ИП и фирм. Деньги в итоге оказались у экс-супруги и её адвоката.

Сама Виктория, по данным канала, работает риелтором, владеет квартирами в Савёловском и Никулинском районах столицы и регулярно не платит за коммунальные услуги. Сейчас у неё проходят обыски. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы. В афере, предположительно, замешана и 33-летняя дочь Андрея Лолита.

Ранее Life.ru рассказывал, как телефонные мошенники похитили у двух москвичек — 80-летней пенсионерки и её взрослой дочери — почти 40 миллионов рублей. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 39,7 миллиона рублей.