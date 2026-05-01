«Хотите игру в извинения, начинайте первыми»: Соловьёв отказался идти на мировую с Мелони

Российский телеведущий Владимир Соловьёв отказался извиняться за критику премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом он заявил он в интервью изданию Il Fatto Quotidiano.

«Если вы хотите начать игру в извинения, то начните первыми. Вы первыми начали говорить ужасные вещи о России, россиянах и нашем президенте. Не журналисты, а ваши политические лидеры. Никто из российских официальных лиц не произнёс даже процента того, что сказали итальянские политики», — сказал он.

На вопрос о возможном урегулировании на Украине журналист сказал, что конфликта можно было избежать ещё в самом начале — выводом украинских войск из Донбасса. Он напомнил, что жители ДНР и ЛНР голосовали за независимость. Соловьёв также подчеркнул, что у России нет причин нападать на Европу.

«Зачем нам вторгаться в Европу? Из-за женщин? У нас самые лучшие женщины. Природные ресурсы? У вас ничего нет по сравнению с нами. Технологии? Вы их у Китая приобретаете. Для чего нам вторгаться? Кормить 500 миллионов человек? Нет», — отметил журналист.

Кроме того, Соловьёв раскритиковал политическую систему Европы, заявив, что граждане не могут напрямую выбирать руководство своих стран. Он заметил, что в ЕС подчинили большую часть своих суверенных полномочий каким-то европейским бюрократам, за которых в действительности никто не голосовал.

«Путин знает, что мы чувствуем, потому что он с нами. И мы за него проголосовали. Мы его уважаем», — добавил журналист.

Напомним, глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за оскорблений российского телеведущего Владимира Соловьёва в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В ответ глава нашей дипмиссии заметил, что спорное заявление сделано вне рамок государственной позиции, и официальные лица РФ никогда не позволяли себе подобного в отношении итальянских властей.