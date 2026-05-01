Роскошная свадьба финалистки конкурса «Мисс Украина — 2021» и миллионера Ники Ломиа в Каннах является ярким доказательством масштабов коррупции, которая существует в рядах киевских чиновников. Таким мнением поделился лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Украинская свадьба Ники Ломиа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ angelniksss

«Безумие! Не будем забывать, что французы только что выписали Украине ещё один многомиллиардный чек. При таком бюджете они (молодожёны — прим. Life.ru) могли бы пригласить на свою свадьбу всю Францию!» — написал он в соцсети X.

Филиппо подчеркнул, что европейские страны должна перестать кормить Украину из средств собственных налогоплательщиков. Он уверен, что подобная украинская свадьба — это не единичный пример того, как живёт киевская верхушка.

Напомним, свадьба бизнесмена Ники Ломиа и его невесты, которую тоже зовут Ника, прошла в старинном поместье 1919 года в Каннах — с видом на море. Гости приехали из России, Грузии, Украины и других стран. Мероприятие велось исключительно на русском языке. Ведущим был Максим Галкин*. За свою работу он получил около 10,5 миллиона рублей. Также на свадьбе пел Валерий Меладзе, ему могли заплатить примерно 13 млн рублей. До боевых действий невеста жила в Харькове, работала моделью и участвовала в конкурсе «Мисс Украина».

