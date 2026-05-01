«Не переспишь — уничтожу»: Директор JPMorgan держала сотрудника в секс-рабстве

Директора одного из крупнейших банков США JPMorgan Лорну Хайдини обвинили в сексуальных домогательствах, насилии и шантаже. С заявлением в правоохранительные органы обратился женатый сотрудник организации, сообщает The Economic Times.

Согласно иску, Хайдини принуждала топ-менеджера к интимной близости, накачивала его виагрой и наркотиками. Женщина угрожала сломать ему карьеру и унижала мужчину, пока тот плакал. Начальница называла подчинённого «коричневым мальчиком», а его супругу — «рыбоголовой», а также совершала другие извращённые издевательства.

Кроме того, директор банка постоянно хватала заявителя за пах во время совещаний и требовала сексуально удовлетворять её.

«Я тебя купила. Если не переспишь со мной сегодня — уничтожу твоё повышение», — приводит её слова пострадавший.

Жертва требовала компенсацию за упущенную выгоду, моральный и репутационный ущерб, а также изменения в работе банка. В самой организации отрицают все обвинения.

