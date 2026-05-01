Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 мая, 14:34

Российские системы ПВО сбили сто беспилотников ВСУ над десятью регионами

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

В течение девяти часов средства ПВО сбили сто украинских беспилотников самолётного типа над десятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. Уничтожен 141 беспилотник, их сбивали над разными регионами РФ.

Матвей Константинов
