Российские системы ПВО сбили сто беспилотников ВСУ над десятью регионами
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
В течение девяти часов средства ПВО сбили сто украинских беспилотников самолётного типа над десятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. Уничтожен 141 беспилотник, их сбивали над разными регионами РФ.
