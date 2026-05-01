Петербург стал вторым по популярности направлением у туристов-пенсионеров

Спрос на поездки в Санкт-Петербург среди россиян серебряного возраста за год заметно вырос. Северная столица переместилась с четвёртого на второе место по популярности, уступив только Краснодарскому краю, но обогнав Калининградскую область. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НПФ «Будущее».

В целом спрос на майские путешествия среди граждан старше 55 лет увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом. Средняя продолжительность турпоездки выросла до восьми ночей. Доля возрастных туристов в общем потоке составила 22% (годом ранее — 18,4%).

Самая активная возрастная группа — 55–60 лет (55,7% всех бронирований). Среди путешественников этой категории заметно больше женщин — 68% против 32% мужчин.

Среди зарубежных направлений в лидерах Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Китай, Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка. Спрос на Абхазию вырос в 2,5 раза, на Вьетнам — в 2,3, на Китай — в 2 раза.

Около 34% туристов серебряного возраста готовы потратить на поездку до 150 тысяч рублей, 27% — от 150 до 300 тысяч, а 13% — от 2 миллионов рублей и более.

Раньше сообщалось, что российская семья купила самый дорогой майский тур 2026 года — они отправились на Мальдивы. Поездка обошлась в 9,2 млн рублей — цена двух новых «Москвичей». Семья из трёх человек будет отдыхать на люксовом курорте 13 дней: с 4 по 17 мая.