В Париже полиция газом разгоняла участников первомайской демонстрации

В Париже произошли потасовки между полицейскими и участниками первомайской демонстрации. Правоохранители применили слезоточивый газ против собравшихся. Как сообщает телеканал BFMTV, участники акции первыми атаковали стражей порядка.

По данным полиции, из колонны демонстрантов в них полетели камни и бутылки, также нарушители начали бить витрины магазинов и камеры уличного наблюдения. Используя щиты, дубинки и слезоточивый газ, правоохранители взяли в оцепление агрессивную толпу. Завязалась потасовка.

Предположительно, всего в шествии участвовало около 100 тысяч человек. Наиболее многочисленные первомайские акции прошли в Париже, Лионе, Тулузе, Бордо и Страсбурге. О задержаниях не сообщается.

Ранее в Стамбуле правоохранители задержали около 350 человек, которые пытались устроить несогласованную первомайскую манифестацию на центральной площади Таксим. Полиция разгоняла участников демонстрации слезоточивым газом.