ВСУ провели в Польше учения по психической устойчивости военнослужащих
Обложка © Генштаб ВСУ
Подразделения ВСУ провели на польском полигоне курс «Подготовка по операционной устойчивости», сосредоточенный на психической устойчивости военнослужащих. Об этом сообщил Генеральный штаб украинской армии.
Целью обучения было дать участникам конкретные инструменты и знания по трём ключевым направлениям. Первое — психологическая первая помощь, то есть умение поддерживать сослуживцев непосредственно на передовой.
Второе — управление эмоциями и техники предотвращения острой стрессовой реакции в критических ситуациях. Третье — преодоление горя потери, что необходимо для сохранения боеспособности, несмотря на тяжёлые утраты. Где именно в проходили учения, не уточняется.
Ранее СМИ сообщили, что на Украине планируют сократить квоту для бронирования сотрудников на критически важных предприятиях с нынешних 50% до 30%. Такая мера, по данным местных журналистов, нужна киевскому режиму, чтобы восполнить нехватку живой силы в ВСУ.
