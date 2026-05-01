«Сидят черти, деньги зарабатывают»: Медведев рассказал, как в 90-е «за три копейки» покупали детсады

Зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вспомнил, как в 1990-е годы в России здания детских садов массово выкупались под офисы, что привело к разрушению целой сети дошкольных учреждений. Об этом он заявил в ходе посещения Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Я отлично помню, что в 90-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за три копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают», — сказал Медведев.

Политик отметил, что эти действия разрушили всю сеть яслей и садов, а когда жизнь начала налаживаться, выяснилось, что учреждений катастрофически не хватает. Разговор о нехватке ясельных групп возник в контексте обсуждения мер поддержки семей с детьми.

«И вот с тех пор мы эту задачу решаем», — указал он, подчеркнув, что проблема до сих пор полностью не закрыта.