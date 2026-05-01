«Сидят черти, деньги зарабатывают»: Медведев рассказал, как в 90-е «за три копейки» покупали детсады
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вспомнил, как в 1990-е годы в России здания детских садов массово выкупались под офисы, что привело к разрушению целой сети дошкольных учреждений. Об этом он заявил в ходе посещения Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой.
«Я отлично помню, что в 90-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за три копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают», — сказал Медведев.
Политик отметил, что эти действия разрушили всю сеть яслей и садов, а когда жизнь начала налаживаться, выяснилось, что учреждений катастрофически не хватает. Разговор о нехватке ясельных групп возник в контексте обсуждения мер поддержки семей с детьми.
«И вот с тех пор мы эту задачу решаем», — указал он, подчеркнув, что проблема до сих пор полностью не закрыта.
А ранее Дмитрий Медведев вновь прокомментировал тему возможной глобальной ядерной катастрофы, ответив на критику частых упоминаний ядерного сценария. По его словам, такие оценки не являются преувеличением или попыткой усилить риторику.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.