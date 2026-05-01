Бэнкси подтвердил авторство новой статуи в центре Лондона, власти её оставят

Уличный художник Бэнкси подтвердил авторство новой крупной статуи, появившейся в центре Лондона на площади Ватерлоо. На своей странице в соцсети он разместил видео установки монумента.

На кадрах рабочие монтируют статую с лицом, закрытым флагом. Её установили 29 апреля недалеко от памятника королю Эдуарду VII, сестре милосердия Флоренс Найтингейл и мемориала участникам Крымской войны. Смысл, заложенный художником, пока никто не объяснил. Власти Вестминстерского городского совета заявили, что не будут демонтировать скульптуру.

«Мы рады видеть в Вестминстере новую работу Бэнкси, которая станет ярким дополнением общественного арт-пространства города. Пока она останется доступной для посещения», — сказали в совете.

В 2004 году Бэнкси, известный преимущественно граффити, уже устанавливал в британской столице скульптуру «Пьяница» — позже её украли.

Скульптура, вероятно, является социальным комментарием на тему «слепого» патриотизма.