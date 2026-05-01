Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский предал всех — и своего деда-ветерана Великой Отечественной войны, и граждан, отдавших за него голоса. Такое мнение дипломат высказала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Он давно предал всех. Зеленский предал и своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. И он не скрывает этого, он, мне кажется, этим бравирует», — отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал сохранить русский язык, и именно поэтому его выбрали.

«Как только они его выбрали, он начал глумиться над русским языком», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что теперь за русский язык наказывают учеников в школах, учителей и врачей, которые откликаются на просьбы пациентов, озвученные на родном для них русском, а не на украинском языке.

«О чём вы говорите? Он предал всех», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в день памяти Хатыни Мария Захарова заявила, что Запад пытается героизировать украинских нацистов. По её словам, после войны бандеровскую пропаганду уже ничто не сдерживает. Недавно канадские депутаты аплодировали нацистскому пособнику Гунько, а их МИД возглавляла «русофобка и внучка нацистского коллаборациониста» Христя Фриланд.