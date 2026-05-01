Пашинян поздравил армян с 1 мая под песню Гарика Сукачёва «За окошком месяц май»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил соотечественников с 1 мая, использовав в качестве музыкального сопровождения песню Гарика Сукачёва «За окошком месяц май». Видео с традиционным жестом — сложенными в форме сердца руками — он опубликовал в своих соцсетях.

Поздравления с Первомаем от Никола Пашиняна. Видео © Telegram / Nikol Pashinyan

«Доброе утро, хорошего дня и люблю всех», — написал глава правительства в подписи к ролику. Пашинян регулярно делает публикации с популярной музыкой в соцсетях.

На недавнем брифинге Никол Пашинян заявил, что готов принять Владимира Зеленского на саммите в Ереване. Он сказал, что ждёт всех членов Европейского политического сообщества, что в его понимании относится и к главе киевского режима.