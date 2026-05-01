1 мая, 16:28

Медведев: Данные по младенческой и материнской смертности в РФ лучше западных

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отечественные показатели по младенческой и материнской смертности лучше, чем во многих западных странах. Об этом он сказал в ходе форума «Единая Россия. Есть результат!».

«Когда мы начинали заниматься ещё 20 лет назад нашими национальными проектами, у нас, к сожалению, младенческая и материнская смертности были на очень плохом уровне. Мы честно это признали. Так вот сегодня наши показатели лучше, чем во многих западных странах. И всё это измеряется при помощи абсолютно объективных значений», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что считает такие цифры демонстрацией реальных изменений в системе здравоохранения. По словам политика, это, безусловно, неоспоримый результат совместной работы с правительством страны.

Ранее Медведев напомнил, как в 90-е здания детсадов массово скупали под офисы — из‑за чего рухнула целая сеть дошкольных учреждений. Об этом он заявил в Петербурге на визите в медцентр имени Алмазова вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Александра Мышляева
