«Закачено в телефон»: Захарова рассказала о двух любимых песнях Победы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась своими любимыми музыкальными композициями о Великой Отечественной войне. Об этом дипломат рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Есть две особенные. Это, конечно, «День Победы». Вы знаете, особенная она в том числе и потому, что в нашем департаменте работал сын Харитонова — одного из соавторов песни, сына зовут Василий Харитонов, который сам пишет песни», — отметила Захарова.

Второй своей любимой композицией дипломат назвала песню «Нас ждёт огонь смертельный». Она считает, что Нина Ургант исполнила её просто невероятно — душевно, и именно это и делает весь российский народ. Захарова добавила, что эта песня тоже закачана у неё в телефоне.

Ранее в день памяти Хатыни Мария Захарова заявила, что Запад пытается героизировать украинских нацистов. По её словам, распространение бандеровской идеологии сейчас уже ничем не ограничено. Она напомнила, что недавно канадские парламентарии устроили овацию нацистскому приспешнику Ярославу Гунько, а главой их МИД была «отпетая русофобка и внучка коллаборациониста нацистов» Христя Фриланд.