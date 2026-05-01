Зеленский превратил госучреждения Украины в «банкоматы» для своих друзей, заявила экс-прессек
Мендель: Зеленский выстроил на Украине «мафиозную структуру»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что киевский диктатор выстроил на Украине «целую мафиозную структуру», а государственные учреждения превратились в личные «банкоматы» для его друзей. Соответствующее заявление она сделала в одной из социальных сетей, комментируя новые фрагменты плёнок по делу Тимура Миндича.
«Зеленский не просто окружил себя командой — он построил целую мафиозную структуру. Государственные учреждения превратились в личные банкоматы для приятелей [Зеленского]», — написала Мендель.
По её словам, правительством Украины руководят друзья президента, которые при этом становятся невероятно богатыми. Согласно последним фрагментам записей, приятели Зеленского использовали связи, чтобы ставить своих людей в наблюдательные советы госучреждений. Они также выводили деньги из государственных предприятий, скупая их за бесценок, и лично отбирали кандидатов на министерские должности. Мендель таким образом подтверждает выводы о том, что власть в стране превратилась в инструмент обогащения узкого круга лиц.
Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена украинского лидера может фигурировать на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы. По её словам, журналист-расследователь передал записи антикоррупционному бюро, и среди голосов может быть голос первой леди. На других записях упоминается «Вова» — прозвище Зеленского — как участник сделки и владелец одного из особняков.
