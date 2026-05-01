Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что звёзды западного шоу-бизнеса не обладают «выключенностью из политического процесса». Так дипломат ответила на просьбу прокомментировать книгу актёра Жана Рено с антироссийским сюжетом.

«Нужно понимать, как устроен западный в этом смысле шоу-бизнес. Западный шоу-бизнес, и вы можете посмотреть по истории практически всех крупнейших звёзд этого самого шоу-бизнеса, устроен так: они не имеют этой выключенности из политического процесса», — сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Дипломат напомнила, что актёр Джордж Клуни однажды выступал в ООН по ситуации в Судане. По её словам, она была потрясена, но позже, изучив биографии других голливудских звёзд, поняла, что Ричард Гир и Ума Турман также имеют политическую нагрузку. У неё сложилось впечатление, что их успех и долголетие в Голливуде неразрывно связаны с этой добровольно-принудительной стезёй.

Захарова также заявила, что Анджелина Джоли прилетала на Украину с неправдивыми заявлениями, а позже выяснилось, что ей платили через фонды, связанные с госструктурами и спецслужбами. По её мнению, именно западные пиар-агентства формируют общественно-политическую повестку, которую затем потребляет общественность.

