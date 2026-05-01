Никому из пострадавших при аварии с МИ-8 в Коми не потребовалась госпитализация
Обложка © VK / Минздрав Республики Коми
Все пострадавшие при жёсткой посадке пассажирского вертолёта Ми-8Т в Усинске (Республика Коми) направлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«По результатам осмотров у всех пострадавших диагностировано состояние лёгкой степени тяжести. Врачи зафиксировали незначительные травмы в виде ссадин, переломов и других серьёзных повреждений не выявлено», — говорится в публикации.
Напомним, сегодня в Усинске пассажирский Ми-8Т при попытке взлёта завалился на бок и рухнул, не набрав высоты. На борту находились 24 человека.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.