1 мая, 17:55

Никому из пострадавших при аварии с МИ-8 в Коми не потребовалась госпитализация

Обложка © VK / Минздрав Республики Коми

Все пострадавшие при жёсткой посадке пассажирского вертолёта Ми-8Т в Усинске (Республика Коми) направлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«По результатам осмотров у всех пострадавших диагностировано состояние лёгкой степени тяжести. Врачи зафиксировали незначительные травмы в виде ссадин, переломов и других серьёзных повреждений не выявлено», — говорится в публикации.

Появились кадры с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Усинске
Напомним, сегодня в Усинске пассажирский Ми-8Т при попытке взлёта завалился на бок и рухнул, не набрав высоты. На борту находились 24 человека.

