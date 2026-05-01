Никому из пострадавших при аварии с МИ-8 в Коми не потребовалась госпитализация

Все пострадавшие при жёсткой посадке пассажирского вертолёта Ми-8Т в Усинске (Республика Коми) направлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«По результатам осмотров у всех пострадавших диагностировано состояние лёгкой степени тяжести. Врачи зафиксировали незначительные травмы в виде ссадин, переломов и других серьёзных повреждений не выявлено», — говорится в публикации.