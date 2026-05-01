«Офицеры» и «Летят журавли» вошли в топ фильмов Медведева на День Победы

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поделился личным топом кинокартин, посвящённых Дню Победы и Великой Отечественной. По словам чиновника, смотреть фильмы о 9 Мая — это советская и российская традиция, и в его семье ей тоже следуют.

«Для меня, как и для огромного количества наших граждан, таких фильмов несколько. Я их назову, они всем хорошо известны. Это, безусловно, «Офицеры», это «Летят журавли». И для того, чтобы понять масштаб победы, можно ещё посмотреть фильм «Освобождение». Потому что то, как там это показано, даёт абсолютное представление о ценности победы», — перечислил он.

Медведев также обратил внимание, что во всех перечисленных картинах всё было сделано без искусственного интеллекта и цифровых технологий, при этом все сцены выглядели реалистично.

Ранее представитель МИД Мария Захарова назвала две любимые военные песни. Первая — «День Победы»: к ней у дипломата особое отношение, ведь в её департаменте работает Василий Харитонов — сын одного из соавторов (и сам пишущий песни). Вторая — «Нас ждёт огонь смертельный» в исполнении Нины Ургант.