«Честный знак»: Маркировка ряда стройматериалов не приведёт к их подорожанию

Требования по обязательной маркировке ряда стройматериалов не приведёт к их удорожанию, рассказали Life.ru в «Честном знаке».

Это никак не затрагивает продукцию, уже представленную в магазинах — изымать и перемаркировать её не нужно. В «Честном знаке» пояснили, что маркировка стройматериалов стартовала ещё в конце прошлого года, и у бизнеса было минимум полгода, чтобы подстроиться под новые требования. На текущий момент ни подорожания, ни проблем с ассортиментом не зафиксировано.

Кроме того, участники отрасли отрабатывали технические решения в ходе добровольного эксперимента: за счёт оператора ЦРПТ на площадках проводились испытания оборудования и консультации. Технологии позволяют выявлять ошибки при нанесении кодов и исправлять их без издержек до поставок. При этом с надёжной маркировкой мешков проблем нет — код печатается на упаковке ещё на этапе производства тары.

По прогнозу ИГМУ ВШЭ, в цементном и смесевом сегменте легальный бизнес за шесть лет дополнительно заработает порядка 154 миллиардов рублей благодаря вытеснению теневых игроков. Потенциальное влияние на стоимость за тот же период — не более 0,1%, что значительно ниже инфляции. Маркировка не запрещает поставлять цемент насыпью — она введена только для тарированного товара. По оценке ВШЭ, доля нелегальной продукции в цементе и сухих строительных смесях сейчас достигает 12%.

Напомним, с сегодняшнего дня стройматериалы в России должны маркироваться в системе «Честный знак». Производители опасаются, что эта мера приведёт к серьёзному росту цен на товары из соответствующей категории, а некоторые стройматериалы будет просто невозможно промаркировать.