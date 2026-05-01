При разминировании на северо-западе Ирана погибли 14 военнослужащих КСИР

На северо-западе Ирана при разминировании территории погибли не менее 14 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило агентство Tasnim.

Ещё двое получили ранения. Инцидент произошёл в провинции Зенджан, где ведутся работы по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после завершившегося вооружённого конфликта.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его не устраивает ответ Тегерана на предложения по сделке. Он засомневался, что Иран готов принять все требования США. По его словам, даже после всех предпринятых шагов есть серьёзные сомнения, что стороны в итоге достигнут договорённости.