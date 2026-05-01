Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ

Дубай упростил правила получения вида на жительство для инвесторов в недвижимость. Земельный департамент эмирата обновил требования. Теперь минимальный порог стоимости жилья для подачи заявки на резидентство отсутствует.

На цифровой платформе департамента DLD Cube пояснили, если человек владеет недвижимостью в Дубае единолично, он может запросить вид на жительство сроком на два года. Стоимость объекта больше не имеет значения.

Ранее инвесторы должны были купить жильё минимум за 750 тысяч дирхамов ОАЭ — это около 204 тысяч долларов. Теперь это ограничение сняли.