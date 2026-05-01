Маричаль и Карпукас обменялись голами в матче «Локомотива» и «Динамо»

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью 1:1 в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве. Команды поделили очки в упорной борьбе.

«Динамо» открыло счёт на 24-й минуте — отличился Николас Маричаль. «Локомотив» сравнял результат на 53-й минуте — гол забил Артём Карпукас. На 22-й минуте защитник «железнодорожников» Сесар Монтес получил травму и покинул поле. Вместо него вышел Жерзино Ньямси.

«Локомотив» набрал 50 очков и держится на третьем месте в таблице. «Динамо» с 39 баллами идёт восьмым.

В следующем туре «Локомотив» 10 мая примет калининградскую «Балтику». «Динамо» 11 мая дома встретится с лидером чемпионата — «Краснодаром». 7 мая бело-голубые проведут ответный матч финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против той же команды. Первая встреча в Москве завершилась нулевой ничьёй.

Ранее в Самаре «Крылья Советов» на своём поле обыграли московский «Спартак» со счётом 2:1. Матч 28-го тура прошёл в напряжённой борьбе. В следующем туре «Крылья» 10 мая сыграют на выезде с «Оренбургом». «Спартак» 11 мая примет казанский «Рубин».