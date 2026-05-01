«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счётом 2:1 в матче 28-го тура РПЛ

В Самаре завершился стартовый матч 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги — «Крылья Советов» на своём поле обыграли московский «Спартак» со счётом 2:1. Встреча прошла в напряжённой борьбе.

Уже на 13-й минуте хозяева открыли счёт: Фернандо Костанца реализовал пенальти. На 64-й минуте коста-риканский нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие. Этот гол стал для него первым в РПЛ с 25 октября прошлого года — до этого форвард не мог поразить ворота соперников на протяжении 13 туров.

Однако «Спартак» не удержал ничью. На 77-й минуте Кирилл Печенин принёс самарцам победу. «Крылья Советов» набрали 29 очков и поднялись на 10-е место в таблице, одержав вторую победу подряд. «Спартак» с 48 очками остаётся на 4-й строчке.

В следующем туре «Крылья» 10 мая сыграют на выезде с «Оренбургом», а «Спартак» 11 мая примет казанский «Рубин». А уже 6 мая красно-белых ждёт домашний матч финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России против московского ЦСКА.

Ранее в матче 27-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» (2:0) благодаря голам Ивана Олейникова (31') и Амара Рахмановича (53'). Это первая победа самарцев под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Булатова, которая прервала их серию из трёх поражений и трёх ничьих. «Локомотив» остался на третьем месте с 49 очками, а «Крылья Советов» поднялись на 12-е с 26 баллами.