Лавров и Аракчи обсудили полное прекращение конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели переговоры по телефону. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе.

Дипломаты затронули вопросы свободного судоходства. Отдельным пунктом разговора значилось урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.

В российском дипведомстве сообщили, что стороны обстоятельно обменялись мнениями о том, как добиться полного сворачивания боевых действий. Основная цель — стабилизация взрывоопасной обстановки.

Москва подтвердила поддержку текущих посреднических усилий. В МИД РФ подчеркнули готовность помогать политико-дипломатическому процессу.

Стороны настроены на достижение устойчивых договоренностей. Речь идёт об установлении долгосрочного мира в регионе.

Напомним, в ходе сегодняшнего общения с прессой президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен запрашивать у Конгресса одобрение на продолжение военной операции в Иране. Хотя согласно Конституции США, если кампания длится более 60 дней, такое разрешение необходимо, президент считает, что эта норма противоречит духу основного закона страны и, к тому же, ранее никогда не применялась.

Однако после этого Белый дом неожиданно уведомил Конгресс США о завершении военной операции в Иране. Трамп подписал этот документ.

К концу апреля 2026 года конфликт США и Израиля против Ирана перешёл в затяжной кризис. Блокировка Ормузского пролива обрушила морской трафик и взвинтила мировые цены на нефть. Объявленное перемирие сорвалось, и США ввели морскую блокаду иранских портов, рассматривая новые удары. Ситуация нанесла тяжёлый урон глобальной экономике.