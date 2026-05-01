Берлин наводнили толпы с требованием отставки канцлера Мерца

В столице Германии 1 мая произошли массовые акции протеста. Тысячи граждан ФРГ вышли на улицы Берлина с требованием отставки канцлера Фридриха Мерца. Кадры происходящего опубликовали «Известия».

Митингующие заполнили проезжую часть, перекрыв движение по центральным улицам. В руках они держат плакаты с антимилитаристскими символами и призывами. Под громкую музыку толпа выкрикивает лозунги и поёт песни. Атмосфера, судя по кадрам, больше напоминает фестиваль, чем политический протест, но цель у собравшихся вполне конкретная.

Один из активистов рассказал, что протестующие подготовили петицию на имя канцлера. Документ уже подписали 125 тысяч человек.

«План такой: мы сейчас немного поговорим, сделаем несколько фотографий. Очень важно уделять больше внимания работе со СМИ. Ведущие СМИ, общественные телерадиокомпании нас не поддерживают. Нам нужно приложить гораздо больше усилий», – пояснил мужчина.

Ранее Life.ru писал, что сам Фридрих Мерц признал: ни один из его предшественников, включая Олафа Шольца, не сталкивался с таким уровнем агрессии и унижений в интернете, как он. Канцлер отметил, что появляется в соцсетях лишь время от времени, но поток информации и степень принижения его личности не идут в сравнение с тем, что терпели прошлые руководители ФРГ.