Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 19:49

Берлин наводнили толпы с требованием отставки канцлера Мерца

В Берлине прошли митинги за отставку канцлера Мерца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

В столице Германии 1 мая произошли массовые акции протеста. Тысячи граждан ФРГ вышли на улицы Берлина с требованием отставки канцлера Фридриха Мерца. Кадры происходящего опубликовали «Известия».

Протесты против Мерца в Берлине. Видео © X / DeutscherSchfe3

Митингующие заполнили проезжую часть, перекрыв движение по центральным улицам. В руках они держат плакаты с антимилитаристскими символами и призывами. Под громкую музыку толпа выкрикивает лозунги и поёт песни. Атмосфера, судя по кадрам, больше напоминает фестиваль, чем политический протест, но цель у собравшихся вполне конкретная.

Один из активистов рассказал, что протестующие подготовили петицию на имя канцлера. Документ уже подписали 125 тысяч человек.

«План такой: мы сейчас немного поговорим, сделаем несколько фотографий. Очень важно уделять больше внимания работе со СМИ. Ведущие СМИ, общественные телерадиокомпании нас не поддерживают. Нам нужно приложить гораздо больше усилий», – пояснил мужчина.

Мерц призвал немцев выйти из зоны комфорта, потому что «вечного благополучия не будет»
Ранее Life.ru писал, что сам Фридрих Мерц признал: ни один из его предшественников, включая Олафа Шольца, не сталкивался с таким уровнем агрессии и унижений в интернете, как он. Канцлер отметил, что появляется в соцсетях лишь время от времени, но поток информации и степень принижения его личности не идут в сравнение с тем, что терпели прошлые руководители ФРГ.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar