Сальдо сообщил об аварийном отключении электричества в Херсонской области

В Херсонской области произошло ЧП в системе энергоснабжения. В ночь на 2 мая губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что все 14 административных округа Херсонщины полностью или частично остались без электричества.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

По словам Сальдо, энергетики и аварийные службы уже работают на месте. Специалисты предпринимают все возможные меры, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей области. Причины масштабного отключения пока не уточняются.

Ранее Life.ru писал, что три недели назад, в апреле, после технологического сбоя в энергосистеме Запорожской области оказались обесточены 10 округов Херсонщины, ещё четыре столкнулись с частичным отключением. Тогда причиной назвали повреждение высоковольтной линии электропередачи, нарушившее распределение электроэнергии в соседний регион.