Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 21:45

Что может измениться для пенсионеров после предложения Госдумы: сроки ожидания врачей хотят сократить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marko Marcello

В Госдуме задумались о том, сколько времени пожилые россияне вынуждены ждать приёма у докторов. Депутат Каплан Панеш подготовил инициативу, которая должна кардинально сократить очереди в поликлиниках для граждан пенсионного возраста.

Парламентарий предлагает законодательно закрепить жёсткие нормативы: узкого специалиста по полису ОМС пенсионеры должны получать не дольше 14 дней. Что касается высокоточных исследований – МРТ или компьютерной томографии, – здесь срок ожидания не должен превышать 30 дней. За нарушение этих сроков клиники и страховые компании предлагается штрафовать.

«Я предлагаю установить для пенсионеров предельные сроки ожидания узкого специалиста по ОМС – не более 14 дней, для МРТ/КТ – не более 30 дней, с штрафами за нарушение», – цитирует Панеша РИА «Новости».

Кроме того, депутат предлагает расширить меры финансовой поддержки. Для пенсионеров, чей доход ниже полуторного прожиточного минимума, компенсацию расходов на лекарства предлагается увеличить с 50% до 75%. Также в инициативе содержится пункт о введении системы патронажа для одиноких пожилых людей старше 75 лет – за ними планируется закреплять социального работника, который поможет записаться к врачам и решать другие бытовые вопросы.

Россиянам расказали, как и где сделать прививку от клещевого энцефалита по ОМС

Ранее Life.ru писал, что в России трансплантация верхних конечностей стала доступна в рамках системы обязательного медицинского страхования. Кроме того, с 2026 года в перечень бесплатных операций по ОМС вошла и пересадка почки.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Госдума
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar