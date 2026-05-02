Пока Европа ждёт, Ближний Восток вооружается: Вашингтон одобрил военный экспорт на $8,6 млрд

Госдепартамент санкционировал военный экспорт для четырёх стран. Получателями станут Израиль, Катар, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Совокупная стоимость одобренных контрактов превышает 8,6 миллиарда долларов.

Оружие на почти 4,9 миллиарда предназначено Дохе. Пакет охватывает ракеты PAC-2 и PAC-3 для зенитных комплексов Patriot, наземное оборудование и техническую поддержку. Дополнительное соглашение на 992,4 миллиона покрывает отправку десяти тысяч комплектов APKWS. Эти модули лазерного наведения превращают обычные снаряды в высокоточное оружие.

Израиль получит идентичный по номенклатуре пакет — десять тысяч тех же систем за 992,4 миллиона. Эмиратам одобрена продажа полутора тысяч аналогичных устройств на 147,6 миллиона.

Самый дорогой контракт после катарского отходит Кувейту. За 2,5 миллиарда туда поставят интегрированные системы боевого управления IBCS и сопутствующую аппаратуру.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло: все четыре сделки усилят оборону союзников. Они помогут партнёрам противостоять актуальным угрозам без ущерба для американской боеготовности.

Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон уведомил Лондон, Варшаву, Вильнюс и Таллин о серьёзных задержках поставок боеприпасов. Часть ресурсов планируют перенаправить в Азию. Причина — истощение собственных арсеналов после противостояния с Ираном.