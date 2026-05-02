Пентагон выведет пять тысяч военных из Германии в течение года

Пентагон запускает процесс значительного сокращения своего присутствия в Германии. Решение озвучил помощник министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл, сообщает Reuters.

Глава военного ведомства Пит Хегсет распорядился вывести из ФРГ 5 тысяч военнослужащих. Операция займет от полугода до года, уточнили в Министерстве войны.

Это первое крупное перемещение войск США в регионе за последнее время. Ранее американская администрация неоднократно критиковала союзников по НАТО за недостаточные траты на коллективную безопасность.

Переброска такого числа солдат неизбежно скажется на логистике и состоянии нескольких баз на юге и западе республики. Конкретные подразделения, попадающие под приказ, пока не называются.