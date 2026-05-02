Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 21:51

Пентагон выведет пять тысяч военных из Германии в течение года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Пентагон запускает процесс значительного сокращения своего присутствия в Германии. Решение озвучил помощник министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл, сообщает Reuters.

Глава военного ведомства Пит Хегсет распорядился вывести из ФРГ 5 тысяч военнослужащих. Операция займет от полугода до года, уточнили в Министерстве войны.

Это первое крупное перемещение войск США в регионе за последнее время. Ранее американская администрация неоднократно критиковала союзников по НАТО за недостаточные траты на коллективную безопасность.

Переброска такого числа солдат неизбежно скажется на логистике и состоянии нескольких баз на юге и западе республики. Конкретные подразделения, попадающие под приказ, пока не называются.

США раскрыли численность своего военного контингента в Европе
США раскрыли численность своего военного контингента в Европе

Ранее президент СГА Дональд Трамп допустил возможность сокращения военного контингента США в Италии и Испании. По его словам, причиной стало поведение этих стран. Также Life.ru рассказывал о конфликте Вашингтона с Берлином. Так, вице-канцлер ФРГ заявил, что Германия не нуждается в советах Трампа.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Германия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar