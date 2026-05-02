В МИД РФ назвали расширение НАТО ползучей агрессией против России

Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов оценил действия НАТО за последние два десятилетия. Дипломат заявил, что альянс наращивал силовой потенциал для давления на неугодные страны, в том числе последовательно продвигался к российским рубежам.

Белоусов отметил, что коллективный Запад десятилетиями проводил экспансию своих военных союзов и коалиций.

«Применительно к Европе, одна за другой следовали волны вредоносного расширения НАТО вплотную к российским рубежам, что представляло собой ползучую геополитическую агрессию», — сказал Белоусов.

Продвижение НАТО на восток происходило волнами: в 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия; в 2004-м — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония; в 2009-м — Албания и Хорватия; в 2017-м — Черногория; в 2020-м — Северная Македония; в 2023-м — Финляндия, а в 2024-м — Швеция, что в совокупности переместило военную инфраструктуру блока вплотную к границам России и стало ключевым раздражителем, который Москва воспринимает как нарушение принципа неделимости безопасности.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс считает Балтийско-Скандинавский регион наиболее вероятным театром возможного противостояния с Россией. По его словам, НАТО активно прорабатывает пути наращивания боевого потенциала. Альянс расширяет присутствие на ключевых географических направлениях и во всех операционных средах.