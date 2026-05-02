Собянин сообщил об уничтожении второго летевшего на Москву беспилотника
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё один летевший к Москве украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
«Сбит один беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в 03:11 2 мая.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Тем временем Росавиация сообщила, что в аэропорту Внуково введены временные ограничения на полёты.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.