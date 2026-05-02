Собянин сообщил об уничтожении второго летевшего на Москву беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё один летевший к Москве украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в 03:11 2 мая.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Тем временем Росавиация сообщила, что в аэропорту Внуково введены временные ограничения на полёты.