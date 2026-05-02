Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё два БПЛА», — говорится в сообщении градоначальника, которое было опубликовано в мессенджере «Макс» в 04:03 мск 2 мая.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Напомним, об уничтожении первого беспилотника стало известно в 02:06 мск, второго — в 03:11. В аэропорту Внуково тем временем ввели ограничения в целях безопасности.