Трамп уверен, что США заберут боезапасы из любой страны при необходимости

Американский президент Дональд Трамп не переживает из-за истощения боезапасов в ходе операции против Ирана. Он заверил, что у США есть запасы по всему миру. Страна способна забрать их из любого государства.

«Нет. На самом деле, боеприпасов у нас больше, чем когда-либо. По всему миру у нас есть запасы, и мы можем воспользоваться ими, если понадобится», — сказал он журналистам.

Ранее западные журналисты сообщили, что США уведомили партнёров о серьёзных задержках в поставках ракетных систем. Причина — истощение американских арсеналов после двух месяцев интенсивной кампании против Ирана. Для Украины эти задержки станут особенно болезненными. Аналитики прямо называют эту новость плохой. Опасения по поводу сокращения поддержки Киева со стороны Вашингтона только усиливаются.