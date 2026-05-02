2 мая, 03:11

Австрийского бизнесмена задержали в России по обвинению в мошенничестве при рекультивации полигона

ТАСС: Бизнесмена Кайзера обвиняют в мошенничестве при рекультивации полигона

Оливер Кайзер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Оливер Кайзер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Предприниматель из Австрии Оливер Кайзер попал под обвинение в мошенничестве. Дело связано с рекультивацией полигона твёрдых бытовых отходов «Кучино» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Бизнесмена арестовали. Сейчас он находится в одном из областных СИЗО.

По версии следствия, гражданин Австрии и директор компании «Экоком» Кайзер нарушал условия госконтракта с 2018 по 2020 год. Речь идёт о работах по рекультивации полигона «Кучино» в городском округе Балашиха.

«Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой был недавно продлён подмосковным судом», приводит комментарий источника агентство.

Кайзер работает генеральным директором компании «Экоком». Фирма почти 15 лет занималась рекультивацией российских мусорных полигонов. Предприниматель участвовал в том числе в работах на закрытом полигоне «Кучино». Этот объект создали в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера.

СК РФ задержал гендиректора и сотрудников компании после пожара в Москве

Ранее в Удмуртии задержали бывшего руководителя регионального министерства. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Ущерб федеральному бюджету оценивают более чем в 40 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по факту превышения полномочий.

Лия Мурадьян
