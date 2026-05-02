Австрийского бизнесмена задержали в России по обвинению в мошенничестве при рекультивации полигона

Предприниматель из Австрии Оливер Кайзер попал под обвинение в мошенничестве. Дело связано с рекультивацией полигона твёрдых бытовых отходов «Кучино» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Бизнесмена арестовали. Сейчас он находится в одном из областных СИЗО.

По версии следствия, гражданин Австрии и директор компании «Экоком» Кайзер нарушал условия госконтракта с 2018 по 2020 год. Речь идёт о работах по рекультивации полигона «Кучино» в городском округе Балашиха.

«Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой был недавно продлён подмосковным судом», — приводит комментарий источника агентство.

Кайзер работает генеральным директором компании «Экоком». Фирма почти 15 лет занималась рекультивацией российских мусорных полигонов. Предприниматель участвовал в том числе в работах на закрытом полигоне «Кучино». Этот объект создали в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера.

