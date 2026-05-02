Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 03:18

На пляже курорта в Болгарии нашли боевой беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

На южном побережье Болгарии сапёры ликвидировали дрон самолётного типа. Инцидент произошёл прямо в зоне отдыха, что вызвало серьёзный резонанс.

Аппарат обнаружили на пляже рядом с курортным комплексом «Елените». Прибывшие эксперты быстро определили: перед ними носовая часть дрона. Внутри конструкции сохранился опасный груз — примерно 300 граммов взрывчатого вещества.

Специалисты флота приняли решение уничтожить находку на месте. Они действовали с соблюдением всех протоколов, необходимых для защиты гражданских лиц. О пострадавших или эвакуации туристов не сообщается.

Другие детали на данный момент не раскрываются. Остаётся неизвестным, какой именно модели принадлежал сбитый объект и при каких обстоятельствах он упал в прибрежной зоне.

Напомним, что черноморское побережье не впервые сталкивается с отголосками украинского конфликта. Ранее подобные обломки уже находили на территории других стран региона.

Дрон-разведчик НАТО MAGMA10 потерял связь с базой в районе Чёрного моря
Дрон-разведчик НАТО MAGMA10 потерял связь с базой в районе Чёрного моря

Напомним, в сентябре прошлого года украинский дрон-камикадзе «Сыч» всплыл у пляжа в Болгарии. На обломки наткнулся мужчина, который прогуливался рядом.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Болгария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar