Спустя 12 лет после страшной трагедии в Одессе появляются новые, всё более жуткие подробности. Участница событий 2 мая 2014 года, активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева в интервью РИА «Новости» рассказала о том, что происходило в городе после того, как Дом профсоюзов был подожжён.

Со слов Игнатьевой, в ночь после трагедии на полную мощность работал местный крематорий.

«Рассказывают жители Таирово, где у нас кладбище находится и крематорий, что всю ночь работал крематорий», – цитирует активистку агентство.

Второй пугающий факт – вынос из здания чёрных пакетов неправильной формы. Один из очевидцев, наблюдавший за происходящим с крыши, рассказал Игнатьевой об увиденном.

«Потом парень с крыши видел, как выносили черные кульки. Формы неправильной, скажем так. То есть, если техника, то там видно, что форма правильная, квадратная, прямоугольная. А тут какая-то неправильная форма была того, что было в кульках», – поделилась собеседница агентства.

Активистка предположила, что это не могли быть вещи погибших. По мнению её источников, в чёрных мешках могли выносить фрагменты тел. При этом она также подтвердила наличие подземного хода под зданием – деталь, которая не раз всплывала в расследованиях.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила: Россия никогда не позволит предать забвению трагедию в Доме профсоюзов. Она подчеркнула, что у этого злодеяния нет срока давности. Матвиенко назвала молчание Запада «несмываемой печатью на европейской цивилизации» и пообещала, что после завершения СВО это преступление займёт особое место в обвинениях против киевского режима. Ждать правосудия от Зеленского, по её словам, бессмысленно.