Трамп нашёл в Конгрессе «преступника» и угрозу для США

Американский президент Дональд Трамп назвал лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса преступником, представляющим угрозу для страны, после того как тот объявил «нелегитимным» большинство судей Верховного суда США из-за решения по правилам определения границ избирательных округов.

«Лидер меньшинства демократов Хаким Джеффрис – не кто иной, как преступник, и он угроза для страны», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Ранее Минюст США выдвинул обвинения против экс-главы ФБР Джеймса Коми после его публикации в соцсетях, которую власти сочли потенциально угрожающей президенту Дональду Трампу. Поводом послужила запись, сделанная Коми в мае 2025 года: на снимке были запечатлены ракушки, выложенные на песке в виде числа 8647.