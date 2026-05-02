2 мая, 06:07

МИД РФ: Лондон и Париж стремятся упразднить контроль над ядерными вооружениями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Ядерные устремления Лондона и Парижа являются продолжением их многолетней политики уклонения от присоединения к договорённостям по контролю над вооружениями. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

«Что касается Великобритании и Франции, то их ядерные устремления являются логическим и предсказуемым продолжением многолетнего курса Лондона и Парижа на уклонение от присоединения к договорённостям по контролю над ядерными вооружениями», — сказал дипломат на конференции.

WP: Франция и Польша хотят провести учения над Балтикой с «ядерными зарядами»

Ранее Life.ru рассказывал, что Франция формирует новую военную доктрину, направленную на усиление ядерного сдерживания России и её союзников. Речь идёт о плане, который уже реализуется в рамках совместных атомных миссий НАТО. Москву также тревожит, что Запад перестал считаться с ДНЯО и неограниченно наращивает арсеналы оружия массового поражения. Белоусов заявил, что Франция продвигает курс на прямое усиление ядерного сдерживания Российской Федерации и её союзников.

Владимир Озеров
