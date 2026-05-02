МИД РФ: Лондон и Париж стремятся упразднить контроль над ядерными вооружениями

Ядерные устремления Лондона и Парижа являются продолжением их многолетней политики уклонения от присоединения к договорённостям по контролю над вооружениями. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

«Что касается Великобритании и Франции, то их ядерные устремления являются логическим и предсказуемым продолжением многолетнего курса Лондона и Парижа на уклонение от присоединения к договорённостям по контролю над ядерными вооружениями», — сказал дипломат на конференции.