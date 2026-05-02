640 финских солдат прибыли к границе России под предлогом учений Northern Strike

Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 в 70 километрах от границы с Россией с участием сотен солдат.

Учения проходят на полигоне Вуосанка в общине Кухмо. Согласно сообщению Минобороны, военные будут отрабатывать тактические боевые действия, а также стрельбу из артиллерии и миномётов. Манёвры продлятся до 12 мая. Всего в учениях участвуют 640 финских военных. Количество техники не раскрывается.

Ранее украинские военные прошли на польском полигоне курс по психологической устойчивости. Главная цель — дать бойцам конкретные навыки по трём направлениям. Одно из них — психологическая первая помощь, то есть умение поддерживать сослуживцев прямо на передовой.