Деструктивные действия Запада привели к серьёзному ухудшению отношений между постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«Произошла глубокая деградация в отношениях между пятью постоянными членами Совета безопасности ООН», — отметил он, выступая на обзорной конференции по ДНЯО.

По словам дипломата, речь идёт о странах, обладающих ядерным оружием и несущих особую ответственность за глобальную безопасность. Белоусов подчеркнул, что сложившаяся ситуация ведёт к росту стратегических рисков и может привести к прямым военным столкновениям между этими государствами.

Дипломат предупредил, что нынешняя ситуация чревата прямыми военными инцидентами между членами «пятёрки». Потенциальные последствия таких столкновений представитель МИД назвал катастрофическими для всего человечества.