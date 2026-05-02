Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 06:02

В МИД РФ назвали виновников глубокой деградации отношений в «пятёрке» СБ ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a katz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a katz

Деструктивные действия Запада привели к серьёзному ухудшению отношений между постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«Произошла глубокая деградация в отношениях между пятью постоянными членами Совета безопасности ООН», — отметил он, выступая на обзорной конференции по ДНЯО.

По словам дипломата, речь идёт о странах, обладающих ядерным оружием и несущих особую ответственность за глобальную безопасность. Белоусов подчеркнул, что сложившаяся ситуация ведёт к росту стратегических рисков и может привести к прямым военным столкновениям между этими государствами.

Дипломат предупредил, что нынешняя ситуация чревата прямыми военными инцидентами между членами «пятёрки». Потенциальные последствия таких столкновений представитель МИД назвал катастрофическими для всего человечества.

Небензя: Санкции СБ ООН против КНДР утратили свою актуальность
Небензя: Санкции СБ ООН против КНДР утратили свою актуальность

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Андрей Бражников
  • Новости
  • ООН
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar