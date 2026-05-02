«Непримиримые разногласия»: Европу готовят к «удару возмездия» Трампа

Последние решения президента США Дональда Трампа подтвердили его желание «наказывать» европейские страны, а разногласия между Вашингтоном и партнёрами тем временем становятся непримиримыми. Об этом сообщает издание Politico.

«Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать», — говорится в публикации.

Европейцы наконец обрели ясность касательно необходимости выхода из зависимости от США, хотя процесс идёт медленно. Некоторые лидеры уже адаптируются, а в Европе ведутся разговоры о создании оборонительного союза.

Европейские политики, по мнению издания, льстили американскому лидеру, «проглотили» высокие пошлины и повысили расходы на оборону, считая это ценой за то, чтобы Трамп оставался сосредоточен на украинском конфликте.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты наверняка не побегут на помощь Европе в случае прямого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что для США Европа как союзник имеет примерно нулевую ценность.