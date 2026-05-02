Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 мая, 06:44

«Непримиримые разногласия»: Европу готовят к «удару возмездия» Трампа

Politico: Последние шаги Трампа говорят о том, что он стремится наказать Европу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Последние решения президента США Дональда Трампа подтвердили его желание «наказывать» европейские страны, а разногласия между Вашингтоном и партнёрами тем временем становятся непримиримыми. Об этом сообщает издание Politico.

«Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать», — говорится в публикации.

Европейцы наконец обрели ясность касательно необходимости выхода из зависимости от США, хотя процесс идёт медленно. Некоторые лидеры уже адаптируются, а в Европе ведутся разговоры о создании оборонительного союза.

Европейские политики, по мнению издания, льстили американскому лидеру, «проглотили» высокие пошлины и повысили расходы на оборону, считая это ценой за то, чтобы Трамп оставался сосредоточен на украинском конфликте.

USA выставят счёт ЕС и Азии за оборону — эпоха халявы кончилась
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты наверняка не побегут на помощь Европе в случае прямого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что для США Европа как союзник имеет примерно нулевую ценность.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
