2 мая, 06:46

Румыния подняла по тревоге F-16 из-за группы дронов у границы с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoGrzybowski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoGrzybowski

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что ночью в субботу в воздух были подняты два истребителя F-16 из-за обнаружения группы беспилотников у границы с Украиной.

По данным ведомства, радары зафиксировали около 20 дронов, якобы двигавшихся в направлении города Измаил. Истребители вылетели около 02:00 с 86-й авиабазы в Фетешти в рамках дежурства по воздушной полиции.

В сообщении утверждается, что один из беспилотников якобы кратковременно вошёл в воздушное пространство Румынии в районе Килии. При этом доказательства инцидента не приводятся.

НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над страной, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Ранее парламент Румынии принял закон, разрешающий сбивать дроны, нарушающие границу.

Российский посол заявил о готовности Румынии принять у себя военных НАТО

Андрей Бражников
